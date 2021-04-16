Hizmet-Sen'den dava açıklaması

Hizmet Sendikası (Hizmet-Sen) Genel Başkan Mehmet Kurumanastırlı, üyelerinin özlük hakkı için Anayasa Mahkemesi’nde açıp kazandıkları davanın başka mecralara çekilmeye çalışıldığını söyledi.

Kurumanastırlı, “Hizmet-Sen, milli ve manevi değerlerin, İslam’ın yılmaz bekçisi, yorulmaz neferidir” diyerek, Türkiye’nin Kıbrıs’ta etkin ve fiili garantisini savunduklarını hatırlattı.

Mehmet Kurumanastırlı, basında çıkan “Kuran Kursları Kaldırıldı”, “Hizmet-Sen Devlete Dava Açtı” haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Din İşleri Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasasıyla ilgili düzenlemeye daha tadil aşamasında karşı çıktıklarını ifade eden Mehmet Kurumanastırlı, atama, rütbe artırma, barem alma, işe alım, bölge sorumlusu ve başkan yardımcısı belirleme şartlarını düzenleyen kıstaslara karşı çıktıklarını ancak itirazlara rağmen düzenlemenin alelacele yürürlüğe konulduğunu belirtti.

Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını, mahkemenin sendikanın iddialarını incelediğini ve bir takım maddelerde tadil kararı aldığını ifade eden Kurumanastırlı, “Konuya hakim olmayan veya yüce mahkemenin verdiği kararlardan hoşnut olmayan bazı kişi veya kişiler dava sonucunu ‘Anayasa Mahkemesi kararıyla Kıbrıs’ta Kuran Dersleri Kaldırıldı’ diye aktarmaya, yaygara koparmaya başladı” dedi.

Kurumanastırlı, üyelerinin Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında tehdit ve baskıyla sendikadan istifa ettirildiğini de savundu.

İddianameyi ve mahkemenin verdiği kararları en kısa süre kamuoyuyla paylaşacaklarını da belirten Mehmet Kurumanastırlı, paydaşları hedef, suçlu veya düşman aramak yerine saygı ve sevgi çerçevesini korumaya, din görevlilerinin menfaat ve özlük haklarını koruyacak çalışmalar yapmaya çağırdı.

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16/04/2021 11:09