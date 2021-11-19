'Hocaların hocası' hayata gözlerini yumdu

Çatalköy bölgesi ve eğitim camiası sevilen, sayılan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Türk toplumuna çeşitli kademelerde hizmet veren, yıllarca Öğretmen Koleji'nde görev yaparak yüzlerce öğretmenin yetişmesinde emeği olan, Milli Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Dairesi Müdürlüğü görevinden emekli olan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda uzun yıllar görev yapan ‘Hocaların hocası’ olarak bilinen Hüseyin Şenol dün akşam hayata gözlerini yumdu.

Çatalköy sakini, merhum Hüseyin Şenol bugün kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedildi.





Halkın Sesi

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19/11/2021 13:54