Hocanın: Yüz yüze eğitime başlanmasından mutluluk duyuyoruz…

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Beyaz Önlük Giydirme Töreni, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri Berkay Saral ve Berk Akımcı’nın müzik dinletisi ile başladı.

Üniversite ve Fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Ghazaleh Sadat Aghazadeh Naeeni’nin konuşması ile devam etti.

Tıp okumanın bir maratona hazırlanmak gibi olduğunu kaydeden Naeeni, iyi bir doktor olmak için disiplin, istikrar, özveri ve kararlı olunması gerektiğini vurguladı.

Naeeni’nin ardından söz alan DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora ise çıkılan yolun uzun ve zorlu bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, Covid-19 pandemisi ile hayatın değiştiğini ve bu dönemde sağlık çalışanlarının yoğun ve özverili gayretine şahit olunduğunu belirtti.

Konuşmasında aşılanmanın önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Gökçora, aşılanma oranlarının artışı ile yüz yüze eğitime başlandığını ifade etti. Gökçora ayrıca birincil önceliklerinin en üst düzeyde tıbbi eğitim, klinik uygulama ve araştırma olduğunu kaydetti.

HOCANIN

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, bugün üniversite genelinde derslerin ilk günü olduğunu; 1,5 yıllık aradan sonra yüz yüze eğitime başlandığını ve bundan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hocanın, DAÜ’nün kurulduğu günden itibaren kaliteli eğitim vermek, araştırma yapmak ve topluma hizmet yapmak açısından üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalışan bir kurum olarak gelişmeye devam ettiğini de kaydetti. DAÜ hakkında genel bilgiler paylaşan ve sahip olunan başarılardan bahseden Prof. Dr. Hocanın, herkese güzel ve verimli bir akademik yıl dileğinde bulundu.

ÖZCENK

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise, dünyanın en kutsal mesleğini seçen öğrencileri kutlayarak başladığı konuşmasında, beyaz önlüğün güçlük, kuvvet, özveri, empati kurmak ve gurur olduğunu ifade ederek, öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının ardından, geleneksel Beyaz Önlük Giydirme Töreni gerçekleştirildi ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfiye Mülazimoğlu’nun “Aşı Tereddütünden Yapay Zekaya: 21. Yüzyıl’da Hekim Olmak” konulu çevrim içi ilk ders sunumuyla sona erdi.

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04/10/2021 19:26