Höjlund siftah yaptı; Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'yı geçti

Premiler Lig'de Boxing Day'de Manchester United sahasında Aston Villa'yı 3-2 yendi. Kırmızı Şeytanlar'da Höjlund ilk Premier Lig golünü kaydetti.

ads ads ads ads
27/12/2023

ads
Höjlund siftah yaptı; Kırmızı Şeytanlar, Aston Villa'yı geçti

Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 3-2 yendi.

Konuk takım 21. dakikada McGinn ile 1-0 öne geçerken, 26. dakikada Dendoncker ile farkı 2'ye çıkardı. Manchester United ikinci yarıda bulduğu 3 golle galibiyete uzandı. ManU'nun gollerini 59 ve 71'de Garnacho, 82'de Rasmus Höjlund kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde 5 golle zirvede yer alan Höjlund, Premier Lig'de ilk golünü attı.

﻿Manchester United 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı ve puanını 31 yaptı. Aston Villa ise 39 puanda kaldı.

27/12/2023 11:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Höjlund, spor, haber
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.