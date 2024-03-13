Holgiun bugün siyasi partileri ziyaret ediyor...

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13/03/2024

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Holgiun bugün siyasi partileri ziyaret ediyor...

 BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Danışmanı Maria Holguin, bugün KKTC'deki bazı siyasi partileri ziyaret ediyor.

Holgiun bu çerçevede bu sabah 09.30'da UBP Genel Merkezi’ni ziyaret ederek UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiopoğlu ve diğer parti yetkilileri de hazır bulundu.

Holgiun, bugün 11.00'de ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) ve 12.30'da ise Halkın Partisi'ni (HP) ziyaret edecek.

13/03/2024 10:01
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TAGS: Holgiun, ubp, kktc
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