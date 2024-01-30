Holguin bugün liderlerle bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili şahsi temsilcisi olarak atanan Maria Angela Holguin Cuellar’ın pazar akşamı adaya gelerek temaslarına başlaması ve bugün de liderlerle ayrı ayrı yapacağı görüşmeler, Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “Liderlerle İlk Resmi Görüşme” başlığıyla yer verdiği haberinde, Holguin’in bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yapacağı görüşmelerle, Kıbrıs sorununa katılımını resmi olarak başlatacağını yazdı.

Holguin’in dün adada geçirdiği ilk gününün, adadaki gerçeklerle ilgili bir görüntüye sahip olması için BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart ile BM İyi Niyet Misyonu grubunun brifingleriyle geçtiğini kaydeden gazete, Holguin’in adada en az bir hafta kalacağını ve niyetinin sahip olunan tezleri ve görüşleri kayda geçirmek için olabildiğince fazla kişiyle görüşmek olduğunu belirtti.

Holguin’in dün sabah ilk görüşmesinin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’la olduğunu anımsatan gazete, haberinin devamında iki tarafın Holguin’le görüşmelerine, Holguin’in tezlerini dinlemek aynı zamanda niyetlerini ve çıkmazın aşılması için nasıl çalışacağını anlamak için geleceklerini ifade etti.

Tarafların Holguin’le tanışmalarından önce farkında oldukları şeyin, sahip olduğu misyondan olumlu bir sonuç çıkmasına ilişkin kararlılığı olduğunu kaydeden gazete, Holguin’in bugünkü görüşmelere ilk aşamada liderlerin söyleyeceklerini, niyetlerinin ne olduğunu ve Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması için gerçekten ne kadar kararlı olduklarını duymak için gideceğini kaydetti.

Holguin’in izleyeceği taktikle ilgili olarak ise, kendisinden önce gelenlerin hatalarından kaçınarak dikkatli adımlarla hareket edeceğinin görüldüğünü kaydeden gazete, Holguin’in liderlerle görüşmelerinden sonra durumun tümünü nasıl gördüğüyle ilgili bir işaret vermek ve bir ilk mesaj göndermek için açıklamada bulunacağını ekledi.

Haravgi gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Holguin’in liderlerle bugün yapacağı görüşmelere hazırlanmak için dün akşam BM iyi niyet misyonu grubuyla istişarelerde bulunduğunu yazdı.

Holguin’in adada kalacağı süre içerisinde sivil toplum örgütleri yanı sıra Yunanistan ve İngiltere büyükelçileriyle de görüşeceğini kaydeden gazete, Holguin’in Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelau’yla görüşeceğini de ekledi.

Politis gazetesi ise “Holguin Hazır ve Kararlı Geldi” başlıklı haberinde, Holguin’in adaya geldiği ilk günden işe başladığını ve müzakerelerin yeniden başlaması için ortak zemin olup olmadığını tespit etmek için önümüzdeki sürede tarafların nabzını yoklayacağını yazdı.