Holguin, bugün Liderlerle görüşecek, Ankara’ya gidecek

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Holguin, Kıbrıs mesaisine bugün devam ediyor.

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02/02/2024

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Holguin, bugün Liderlerle görüşecek, Ankara’ya gidecek

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Holguin, Kıbrıs mesaisine bugün devam ediyor.

Holguin, Liderlerle ayrı ayrı görüşmeler yapacak. Öte yandan Maria Holguin, temaslarını Ankara ve Atina’da sürdürecek. Üst düzey ziyaretler yapacağı belirtilen Holguin’in Salı Günü Atina’da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşeceği açıklandı.

Ankara ziyaretinin detayları ise henüz netleşmedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ile Maria Angela Holguin Cuellar'ın görüşmesi basına kapalı olacak.

02/02/2024 08:28
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