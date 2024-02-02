Holguin, Hristodulidis ile bir araya geldi

BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar , Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bugün bir saat süren bir görüşme yaptı.

Holguin, adadan ayrılmadan önce bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ikinci kez görüşüyor.

BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile saat 17.00'de bir araya gelecek.

-Hristodulidis ile görüşme

Ant1 ve diğer internet gazetelerine göre, Holguin yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada adadaki sivil toplumla, gençler ve kadınlarla yaptığı temasların kendisini cesaretlendirdiğini, bu temaslarına Pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Holguin, adaya iki hafta sonra döneceğini ancak öncesinde Ankara’da, ardından da Atina’da görüşmeler yapacağını açıkladı.

Holguin eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yarın (3 Şubat cumartesi) saat 18.00’de Limasol’daki siyasi ofisinde ziyaret edip, görüşecek.