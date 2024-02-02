Holguin, Hristodulidis’le görüştü

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02/02/2024

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Holguin, Hristodulidis’le görüştü

BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar , Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bugün bir saat süren bir görüşme yaptı.

Ant1 ve diğer internet gazetelerine göre, Holguin yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada adadaki sivil toplumla, gençler ve kadınlarla yaptığı temasların kendisini cesaretlendirdiğini, bu temaslarına Pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Holguin, adaya iki hafta sonra döneceğini ancak öncesinde Ankara’da, ardından da Atina’da görüşmeler yapacağını açıkladı.

Holguin eski Rum  Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yarın (3 Şubat cumartesi) saat 18.00’de Limasol’daki siyasi ofisinde ziyaret edip, görüşecek.

02/02/2024 16:02
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