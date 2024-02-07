Holguin, Miçotakis ve Yerapetridis ile görüştü

İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ın Kathimerini’ye verdiği söyleşi ile BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın “Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kırmak hedefli çabanın temellerini atma gayretlerine" hiç de yardımcı olmadığı, “aksine Holguin’in yoluna mayın döşediği” iddia edildi.

Fileleftheros “Holguin’in Yolunda İngiliz Mayınları… Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Atina’dan Sonra Ankara’ya Gidiyor ve Fidan İle Görüşüyor” başlıklı haberinde dün Atina’da Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile görüşen Holguin’in daha sonra Ankara’ya giderek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceğini yazdı. Yunan yetkililerin Holguin’e “Türkiye’nin bu yeni çabada yapıcı olması gerektiğini ve iki devlet çözümüne karşı olduklarını” söylediklerini ekledi.

Gazete “Holguin Kıbrıs sorununu müzakereler istikametine geri döndürmeye çalışırken Kıbrıs’ta ilgi odağının İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ın açıklamaları olduğunu” yazan gazete, Rum yönetiminin, İngilizlerin bu müdahalesinin tesadüf olmadığı ve Rum tarafına baskı yapmak hedefini taşıdığı görüşünde olduğunu kaydetti.

Politis, “Atina’dan Türkiye’ye İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon Mesajı… Holguin Miçotakis’le Görüştü” başlıklı haberinde Atina’nın, Holguin ile temasları çerçevesinde “Kıbrıs müzakerelerinin, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarıyla şekillenmiş uzlaşılmış çerçevede yeniden başlaması çabasından yana” açık mesaj verdiğini yazdı.

Holguin’in, dün Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yerapetridis’le görüştüğünü kaydeden gazeteye göre, Yerapetridis “Kıbrıs sorununa uluslararası hukuk ve Avrupa değerleri temelinde adil, sürdürülebilir bir çözüm bulunmasının zaruri olduğu, Kıbrıs sorununun çözümünün Doğu Akdeniz’in tamamında istikrar, barış ve ekonomik kalkınma şartları yaratacağı” görüşünü ortaya koydu. Yerapetridis Kıbrıs sorununun çözümünün bölge istikrarı açısından stratejik önemine de işaret etti.

Gazete Rum ve Yunan hükümetleri arasında sürekli ve direkt iletişim bulunduğuna dikkat çekti. Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoduldis’in önceki gün Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i telefonla arayarak Holguin’in Ada’daki temaslarının içeriği hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Habere göre Letimbiotis Hristodulidis’in 11 aylık başkanlık döneminde Rum Ulusal Konseyi’ni 5 kez topladığını hatırlatarak “bilgi verilecek ve üzerinde görüş alışverişinde bulunulacak gelişme olduğunda Konsey’i toplayacağını söyledi.

Haravgi haberini “Miçotakis Holguin’e Yunanistan Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Destekliyor Dedi… Y. Yerapetridis: İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyon Zemininde Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Destekliyoruz” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Alithia “Holguin Cuellar Kiriakos Miçotakis’le Görüştü… ‘Müzakereleri Yeniden Başlatma Çabalarını Destekliyoruz’” başlığını attı.