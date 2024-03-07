Holguin müzakerelerin yeniden başlaması için zemin olup olmadığını netleştirecek

BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, müzakerelerin yeniden başlaması için zemin olup olmadığını netleştirmek amacıyla sonuna kadar çaba harcamakta kararlı olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi “Holguin, Müzakerelerin Yeniden Başlaması Zeminin Olup Olmadığını Netleştiriyor” başlıklı haberinde BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi'nin temkinli bir şekilde çalıştığını, ayrıca müzakerelerin yeniden başlaması için zemin olup olmadığını netleştirmek amacıyla işleri sonuna kadar götürmeye kararlı olduğunu yazdı.

Gazete yine elde ettiği bilgilere dayanarak gelecek pazartesi günü Kıbrıs’a gelecek olan Holguin’e, Kolombiya eski Dışişleri bakanı olan bir başka yakın arkadaşının daha eşlik edeceğini, Holguin’in ayrılmasından sonra bu kişinin Kıbrıs’ta kalmaya devam edeceğini belirtti.

Habere göre Kolombiyalı eski dışişleri bakanı, Kıbrıs’ta kaldığı süre zarfında, Holguin’e yönelik tavsiyelerde bulunmak ve manzarayı daha da netleştirmek adına, müdahil tarafların pozisyonlarını açıklığa kavuşturmak için çeşitli temaslarda bulunacak.

Gazete bu bilginin Birleşmiş Milletler tarafından teyit edildiğini de yazdı.

Habere göre BM Basın Sözcüsü Stephane Dujarric, geçtiğimiz salı günü gazetecileri bilgilendirirken yaptığı açıklamada Holguin’in “Birleşik Krallık yetkilileri ile görüşmek için bugün ve yarın Londra’da olacağını” söyledi.

Dujarric, Holguin’in Kıbrıs’ta ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğini belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi BM Basın Sözcüsü Dujarric’in “Holguin'in 7-8 Mart’ta Londra’da olacağına” dair açıklama yaptığını yazdı.

Holguin’in Londra temaslarının ardından ilk tur görüşmelerini tamamlayacağını yazan gazete daha sonra Kıbrıs’a geleceğini ve yebiden liderlerle de görüşeceğini anımsattı.