“Holguin, ortak zemin için iki tarafı etraflıca dinlemeli”

HABER KIBRIS ÖZEL

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs ile ilgili atadığı Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, yarın Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Liderle ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

Haber Kıbrıs’ın diplomatik kanallardan elde ettiği bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tarafı, Holguin’in nabız tutma amacıyla Kıbrıs’a geleceğini vurguluyor.

Elde edilen bilgilere göre, Holguin’in Mandası net ve tek…

Yeni ve resmî bir müzakere sürecine geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin var mı yok mu onu araştırmak…

Görev süresi 6 ayı geçmeyecek…

Burada en önemli nokta artık federasyonun müzakere için ortak zemin olmadığı…

Bu atama da bu gerçeğin en önemli göstergesi…

Holguin’in, kendi kapasitesiyle gelmeyeceği, sonuçta BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi olduğu vurgulanıyor.

Nisan 2021 gayriresmi Cenevre görüşmelerinin ardından genel sekreter de resmî müzakerelere geçilebilmesi için iki taraf arasında ortak zemin olmadığının altını çizmişti

Kişisel Temsilcinin ortak zemin olup olmadığını araştıracağı bu görevinde iki tarafı etraflıca dinlemesi bekleniyor.

Sonuçta iki tarafın da kabulü olmadan herhangi yeni bir süreç başlayamaz.

Kişisel Temsilci zor bir ortamda görevine başlayacak

Rum liderliğinin Kıbrıslı Türk avukatı Avrupa’da yakalatma çabası, taksilere kısıtlama getirmeye çalışması, turizm fuarı gibi katılımların önüne geçmeye çalıştığı bu günlerde adaya geliyor.

Rum liderinin algı yaratma cabası da ters tepmiş görünüyor…