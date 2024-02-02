Holguin: Sivil Toplumdan duyduklarımdan büyük cesaret aldım

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Holguin, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Holguin,Hristodulidis ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, burada kaldığı süre boyunca sivil toplumla, gençlerle ve kadınlarla temaslarda bulunduğunu ve bu temaslarını Pazar gününe kadar sürdüreceğini kaydetti.

Holguin, Ankara ve Atina'daki görüşmeleri sonrasında, iki hafta sonra tekrar Kıbrıs'a döneceğini söyledi. Kıbrıs’taki temasları sırasında sivil toplumdan duyduklarının kendisini çok cesaretlendirdiğini" belirten Holguin, insanların duygu ve istekleri hakkında bilgi sahibi olmanın önemli olduğunu kaydetti.