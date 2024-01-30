Holguin'den ilk mesaj: Az laf çok iş

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin kişisel elçisi Maria Angela Holguin Cuellar, kendisinin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakere sürecine ivme kazandırmak için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.

RIK'ın haberine göre, Hristodoulides ile görüşmesinin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Holguin, Müzakere sürecinin yeniden başlaması için ortak bir zemin bulmak amacıyla Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesindeki kişisel elçisi olarak atanmasının ardından bugünün Kıbrıs'taki temaslarının ilk günü olduğunu söyledi.

Yıllardır çatışmaların yaşandığı bir ülkeden geldiğini ve barış anlaşmasını sağlayan ekibin bir parçası olduğunu da ifade eden Holguin, heyecanını dile getirdi.

Holguin, Kıbrıs'ta iyi bir çözüme ulaşmak için işbirliği yapacağına ve elinden geleni yapacağını vurguladı.

Onlarca yıldır gösterilen çabalardan son derece memnun olduğunu ve sürece yeni bir ivme kazandırmaya çalışacağını belirten, Holguin, "Ne kadar az konuşursak, o kadar çok çalışabiliriz” dedi.