Holguin’in açıklaması Rum basınında çeşitli başlıklarla geniş yer buldu

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilci Kolombiyalı diplomat Maria Angela Holguin Cuellar’ın, misyonu çerçevesinde Mart ayındaki temas programıyla ilgili dün yaptığı yazılı açıklama Rum medyasında çeşitli başlıklarla geniş yer buldu.

Fileleftheros haberi “Ortak Zemin Dikkatli Dinleme Gerektirir… Holguin Sonraki Adımlara Karar Vermeden Önce Bütün Tarafları Dinlemek İstiyor… Holguin, Mart Başlarında Londra’da Olacak.. Hristodulidis İse Nisan Ortalarında İngiltere’ye gidecek” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in İngiltere Dışişleri Bakanı ile temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye gitmeyi planladığını açıkladı ancak ziyaret tarihini vermedi.

Gazete, yaptığı araştırma sonucunda Hristodulidis’in Londra’ya Nisan ayı içinde gitmeyi planladığı bilgisi edindiğini aktardı. Habere göre, Hristodulidis Londra’ya, orada yaşayan Rum soydaşlarıyla görüşmek üzere gidecek. Hristodulidis'in İngiltere Dışişleri Bakanı ve Başbakanı ile görüşüp görüşmeyeceği bilinmiyor.

Alithia manşete çektiği haberine "Holguin, Karmaşıklığa Karıştı… Holguin: ‘Ciddi Eksikliği Olan Güven Yaratılması Hayati Önemde” başlığını attı

Haravgi de haberi manşetten “Holguin Mart Başlarında, Ortak Zemin Aramak İçin Müdahil taraflarla Yeni görüşmelerle Yeni Sorularla Dönüyor, Dinleyecek ve Derecelendirecek” başlığıyla verdi.

Politis “Holguin Spekülasyonlardan Kaçınalım Diyor… Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisine Göre Misyonunun Bu Başlangıç Aşamasında Ortak Zemin Bulmak İçin Dikkatle Dinlemek Gerektiğini, Bunun Karar Alıcılar İle Tartışılacak Yeni Sorular Yaratılmasına Olanak Sağladığını Söyledi” başlığını attı.