Holguin’in Ankara temasları Rum basınında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın dün Ankara’da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı görüşme bugünkü Rum gazetelerine de haber oldu.

Fileleftheros gazetesi “Holguin ile Ankara’dan Kapalı Kartlar” başlıklı haberinde, Holguin’in dün Ankara’da Hakan Fidan’la görüştüğünü ve Türkiye Dışişleri Bakanlığının görüşmenin ardından yaptığı açıklamada başka herhangi bir atıfta bulunmadan, yalnızca görüşmenin gerçekleştiğini açıklamakla yetindiğine işaret etti.

Gerek Holguin’in gerek de Fidan’ın görüşme esnasında ele alınanlar konusunda “kartlarını kapalı tutmayı tercih ettiklerini” kaydeden gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığının web sitesinde Fidan-Holguin görüşmesinin Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’yla yaptığı görüşmeyle birleştirilmesinin ise “dikkate değer” olduğuna işaret etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı web sitesinde, başka bir ayrıntıya değinilmeden iki görüşmeyle ilgili kısa bir ifade yer aldığını kaydeden gazete, Fidan’ın Holguin’le görüşmesinden önce Ertuğruloğlu’yla bir araya geldiğini ifade etti.

Holguin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesi konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadığını belirten gazete, görüşmenin yapılması ve açıklamanın bunun akabinde yapılmasının ihtimal dahilinde olduğunu ekledi.

Holguin’in Ankara’da Fidan dışında dün gece geç saatlerde Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar’la görüştüğünü de kaydeden Alithia gazetesi ise, Holguin’in Londra ziyaretinin ise 12 Şubat’ta gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

-Kombos

Lefkoşa Rum kesiminin Holguin’in Kıbrıs içindeki ve dışındaki ilk tur temaslarının keşif niteliği taşıdığını ve önemli olanın bu temaslardan sonra ne olacağı olduğunu ortaya koyduğunu da aktaran gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un dünkü görüşmenin referans noktası olarak addedilmemesi gerektiğine dair sözlerine yer verdi.

Gazeteye göre Kombos açıklamasında “oldukça erken bir aşamada bulunduklarını ve Holguin’in izlemek istediği yöntemin gelişmesine zaman tanımaları gerektiğini” ifade etti.

Holguin-Fidan görüşmesiyle ilgili haberler Haravgi’de “Holguin Hakan Fidan’ın Kıbrıs Sorunuyla İlgili Tezlerini Dinledi- Holguin Londra’ya da Seyahat Etmeyi Planlıyor”, Politis’te ise “Türkiye Dışişleri Bakanlığı Holguin’in Ziyaretiyle İlgili Olarak Kısa ve Öz” başlığıyla yer verdi.