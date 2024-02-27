HOLIDAYCHECK’ten Acapulco’ya Ödül

2024’ün en iyi otelleri açıklandı.

Turizm sektörü genelinde %98‘lik bir oranla, kullanıcıların en çok güvendikleri otel değerlendirme platformu olan HolidayCheck, 2024’de ACAPULCO Resort Convention Spa Hotel’i de ödüllendirdi.

Acapulco, misafirlerin yapmış oldukları değerlendirmeler neticesinde 2024 AWARD ödülüne layık görüldü. Ödül alan oteller bulundukları bölgede en iyi puanı alan, yüzde 90 ve üzeri tavsiye oranına sahip, 50 ve üzeri yorum alan ve HolidayCheck'in belirlediği kriterleri ihlal etmeyen tesisler arasından seçildi.