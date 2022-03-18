Holiganlar Kurzawa'ya arabasında saldırdı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenen Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de taraftarların futbolculara tepkisi gittikçe büyüyor. Ligde oynanan Bordeaux maçında Messi ve Neymar ıslıklanırken bugünkü antrenman öncesinde de taraftarlar tepkilerini göstermişti.

Bugün yaşanan olayda ise Fransız taraftarlar Laywin Kurzawa'nın yolunu kesti. Sol bekin aracını takip eden holiganlar, Kurzawa kırmızı ışıkta durduğunda aracın kapısını açıp oyuncuyu tartaklamaya çalıştı.

Holiganlar bu videoyu sosyal medyada paylaşırken "Kurzawa ile antrenman sahasında buluştuk. Hepinizi avlayacağız." notunu düştü.

PSG'nin Real Madrid'e elendiği eşleşmede forma giymeyen Kurzawa, bu sezon sadece 1 kez sahaya çıktı.

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18/03/2022 08:55