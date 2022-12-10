Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti

2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan ABD'li gazeteci Grant Wahl, yaşamını yitirdi.

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10/12/2022

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Hollanda-Arjantin maçında fenalaşan ABD'li gazeteci Wahl, hayatını kaybetti

Katar'da düzenlenen organizasyonu takip eden 48 yaşındaki Wahl, Lusail Stadı'nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD'li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.

Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl'ın ailesiyle "yakın iletişim" içinde olduğunu bildirdi.

10/12/2022 09:19
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TAGS: Hollanda, Arjantin, ABD, gazeteci Wahl,
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