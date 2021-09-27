Hollanda Başbakanı Rutte'nin güvenliğinin artırıldığı iddiası

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye yönelik olası saldırı veya kaçırılma olabileceğine ilişkin alınan istihbarat üzerine, güvenlik önlemlerinin artırıldığı öne sürüldü.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, Rutte, Kraliyet ve Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından özel olarak eğitilmiş polisler tarafından daha fazla korunuyor.

Önemli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rutte'nin, "Mocro-mafya" adlı organize suç örgütü tarafından, saldırı veya kaçırılma hedefinde olduğu aktarıldı.

Rutte'nin tehdit altında olduğu istihbaratının, eylül başında alındığı vurgulanan ilgili haberde, başbakanın etrafında farklı zamanlarda "Mocro-mafya" örgütünden sözde "gözcülerin" tespit edildiği kaydedildi.

Yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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27/09/2021 11:15