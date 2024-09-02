Hollanda Başbakanı Schoof, Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini bildirdi

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek ülkeye desteklerinin süreceğini belirtti.

Başbakan Schoof, X'ten yaptığı açıklamada, bugün Ukrayna'nın Zaporijya bölgesini ziyaret ettiğini bildirdi.

Ziyaret kapsamında Zelenskiy ile görüşen Schoof, paylaşımında, "Ukrayna, Hollanda'nın devam eden desteğine güvenebilir. Ukrayna'nın varlığının devam etmesine yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Savaşın devam ettiği cepheye yakın bir şehirde hayatın nasıl sürdüğünü görmenin "inanılmaz" olduğunu kaydeden Schoof, bir yer altı okuluna gittiğini ve gazilerle görüştüğünü belirtti.

- 200 milyon avroluk ek yardım

Schoof, Hollanda'nın Ukrayna'ya 200 milyon avroyu aşan yeni yardım paketi hazırladığını aktararak, "Bu paket temel olarak enerji altyapısının korunması ve onarılmasına odaklanmakta ve insani yardım için ek fon içermektedir." açıklamasını yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının durdurulmasının hem Hollanda hem de tüm Avrupa'nın güvenlik çıkarlarına uygun olduğunu vurgulayan Schoof, "Bu hepimizin paylaştığı bir inançtır. Hollanda Başbakanı olarak ülkeye yaptığım ilk ziyaret, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemiz gerektiğine dair inancımı teyit etti." ifadesini kullandı.