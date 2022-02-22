Hollanda Başbakanı'ndan Putin'e: Paranoyak

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "tam bir paranoyak" dedi.

Rutte, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, Putin'in, Rusya Silahlı Kuvvetlerine verdiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin barışının korunması talimatına tepki gösterdi.

Putin'in bu talimatının savaşa ilk adım olup olmadığına dair yorum yapmaktan kaçınan ve bunun için henüz erken olduğunu söyleyen Rutte, "Bu adam tam bir paranoyak. Demokratik olarak seçilmiş bir hükümet ve basın özgürlüğü ile makul şekilde işleyen bir ülke olmasına rağmen Kiev'deki hükümeti bir diktatörlük olarak tasvir ediyor. Halbuki Rusya'da basın özgürlüğü ve halk özgürlüğü yok." diye konuştu.

Gelişmeleri takip etmek için programı yarıda terk eden Rutte, Ukrayna'da bir işgal durumunda Putin ve destekçilerine ağır yaptırım paketi uygulanması gerektiğini ifade etti.

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22/02/2022 12:48