Hollanda, günlük koronavirüs vakalarında en yüksek sayıya ulaştı

Hollanda'da son 24 saatte 23 bin 680 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) verilerine göre, vaka sayısı son 24 saatte 23 bin 680 arttı. Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Ülkede vaka sayıları son günlerde sürekli rekor kırıyor.

Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 2 bin 110'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 413 olduğu ve 34 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.

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18/11/2021 21:22