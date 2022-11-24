Hollanda ile Ekvador, A Grubu'ndaki ikinci maçta karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

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24/11/2022

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Hollanda ile Ekvador, A Grubu'ndaki ikinci maçta karşılaşacak

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti.

Yarınki karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

24/11/2022 11:18
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TAGS: Hollanda, Ekvador, A Grubu
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