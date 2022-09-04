Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü: İş yerinde kadınlara makyaj zorunluluğu ayrımcılık

Hollanda merkezli kozmetik ürünleri zinciri Rituals, bu kararın ardından, kadın çalışanlara yönelik zorunlu makyaj uygulamasından vazgeçtiğini açıkladı.

33 ülkede 800'den fazla şubesi bulunan Hollanda merkezli kozmetik ürünleri zinciri, satış temsilcilerinin performansı açısından kadın çalışanların makyaj yapmasını zorunlu hale getirmişti.

Şirketin eski bir kadın personeli, iş yerinde erkek çalışanlara yönelik herhangi bir zorlama olmamasına rağmen, kadınların makyaj yapmaya zorlanmasının haksızlık olduğunu savunarak, Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'ne başvurdu.

Enstitü, kadın çalışanlara yönelik makyaj yapmaya zorunluluğunun, cinsiyete dayalı ayrımcılık olduğunu bildirdi.

İnsan hakları enstitüsü, erkek mağaza personeli gibi, makyajsız kadın çalışanların da, müşterilere aynı tavsiyelerde bulunabileceğini belirterek, şirketin kadın mağaza personeline görünüm açısından erkek personelden daha ağır bir yük getirdiğini vurguladı.

Mağazalarda, makyaj malzemeleri dışında diğer ürünlerin de satıldığına işaret eden enstitü, bu nedenle çalışanlara makyaj yapma zorunluluğunun işlevsel olmadığına karar verdi.

Enstitü, erkek çalışanlar gibi, kadın personelin de makyaj yapmadan, müşterilere tavsiyede bulunabileceğini belirtti.

Kozmetik mağazaları zinciri Rituals, eski kadın çalışanın ayrımcılığa maruz kaldığını hissetmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını belirterek, özür diledi.

Şirket, iş yerindeki düzenlemeleri değiştirerek, kadın personele yönelik makyaj zorunluluğuna son verdi.

Çalışma avukatı Hülya Aydemir, kamu yayıncısı NOS'a yaptığı açıklamada, Hollanda İnsan Hakları Enstitüsü'nün kararının, kadın çalışanların haklarının daha fazla farkına varmasını sağlaması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Hollanda'da, başta hava yolu şirketleri olmak üzere birçok iş yerinde kadın çalışanlara yönelik makyaj yapma zorunluluğu hala yürürlükte.

(Yusuf Özkan- BBC Türkçe, Lahey)

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04/09/2022 15:53