Hollanda karıştı! Halk sokağa döküldü

Hollanda’da iklim aktivistleri hükümetin petrol politikalarını eleştirmek üzere sokağa döküldü.

ads ads ads ads
10/09/2023

ads
Hollanda karıştı! Halk sokağa döküldü

Hollanda’da iklim aktivistleri hükümetin petrol politikalarını eleştirmek üzere sokağa döküldü.

LAHEY'E YÜRÜDÜLER

Fosil yakıt endüstrisine yönelik hükümet sübvansiyonlarının sona erdirilmesi talebiyle protesto düzenleyen iklim aktivistleri parlamento binasına giden A12 otoyolunu kapatarak Lahey şehrine doğru yürüdü.

Aralarında çocuk ve yaşlı insanların da olduğu kalabalık, “Deniz seviyeleri yükseliyor, biz de yükseliyoruz” sloganları attı.

Aktivistler, Hollanda hükümetinin petrol ve gaz endüstrisini sübvanse etmek için kamu fonlarını kullanmayı bırakana kadar protestolar düzenleyeceklerini açıkladı.

10/09/2023 09:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: HOLLANDA, İKLİM, AKTİVİST, PETROLİ
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.