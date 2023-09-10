Hollanda karıştı! Halk sokağa döküldü

Hollanda’da iklim aktivistleri hükümetin petrol politikalarını eleştirmek üzere sokağa döküldü.

LAHEY'E YÜRÜDÜLER

Fosil yakıt endüstrisine yönelik hükümet sübvansiyonlarının sona erdirilmesi talebiyle protesto düzenleyen iklim aktivistleri parlamento binasına giden A12 otoyolunu kapatarak Lahey şehrine doğru yürüdü.

Aralarında çocuk ve yaşlı insanların da olduğu kalabalık, “Deniz seviyeleri yükseliyor, biz de yükseliyoruz” sloganları attı.

Aktivistler, Hollanda hükümetinin petrol ve gaz endüstrisini sübvanse etmek için kamu fonlarını kullanmayı bırakana kadar protestolar düzenleyeceklerini açıkladı.