Hollanda Kraliyet çifti dışişleri bakanı eşliğinde Güney Kıbrıs’a gidecek

Hollanda Kralı Willem Alexander ve Kraliçe Maxima’nın Hollanda Dışişleri Bakanı Casper Veldkamp eşliğinde 4-5 Mart tarihlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

“Philenews” haber sitesi konuyla ilgili haberinde, kraliyet çiftinin 4 Mart sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve eşi First Lady Filipa Karsera Hristodulidis tarafından resmi olarak karşılanacağını ve bunu baş başa yapılacak görüşmenin izleyeceğini kaydetti.

Baş başa yapılacak görüşmede karşılıklı madalya takdimi ve hediye teatisinde bulunulacağı, daha sonra ise iki ülke heyetleri arasında genişletilmiş görüşmelere geçileceği belirtildi.

Genişletilmiş görüşmeler sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi First Lady Filipa Karsera Hristodulidis ile Hollanda Kraliçesi Maxima’nın Rum Başkanlık Sarayı'nın bahçesini gezeceği belirtilirken, iki ülke heyetlerinin yapacağı genişletilmiş görüşmelerin ardından Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile Hollanda Kralı Willem Alexander’ın basına açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

Kraliyet çiftinin bunun ardından Rum Meclisi'ne gideceğini ve burada Meclis Başkanı Annita Dimitriu tarafından karşılanacağı ifade edilirken, Hollanda Kralı ve Kraliçesi'nin bunun ardından ise Larnaka’daki Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecekleri ve burada ise Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos tarafından karşılanacakları kaydedildi.

Kraliyet çifti akşamüzeri ise “Ksilofagu” köyüne gidecek. Çiftin burada Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu tarafından karşılanacağı ve Rum Bakan'ın Kraliyet çiftine patates tarlalarını gezdireceği belirtildi.

Rum Bakan'ın daha sonra Kraliyet çiftine “Liopetri’de” de eşlik edeceği ve burada ise patates üreten bir firmanın tesislerinin ziyaret edileceği belirtilirken, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile eşinin akşam ise Kraliyet çifti onuruna Başkanlık Sarayı'nda resmi akşam yemeği vereceği haber verildi.

5 Mart’ta ise Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis ile eşinin Kraliyet çiftiyle birlikte Lefkoşa (Rum) Belediyesi'ne gideceği ve burada Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos tarafından karşılanacağı kaydedilirken, Kraliyet çiftinin ateşkes hattı boyunca eski kenti gezeceği ve “Panaya Faneromeni Kilisesi"ni ziyaret edeceği aktarıldı.

Kraliyet çifti bunun ardından ise “Dayanışma Evi'ne” giderek burada Hollanda üniversitelerinden mezunlarla bir araya gelecek, akabinde ise Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu tarafından karşılanacakları “Hirokitia’daki” arkeolojik alana gidecek.

Akşamüzeri ise Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, eşi ve diğer yetkililerle “Kıbrıs Tiyatro Örgütü” binasında bir konsere katılacak olan Hollanda Kraliyet çifti, aynı günün akşamı Güney Kıbrıs’tan ayrılacak.