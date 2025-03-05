Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Máxima, Kıbrıs’a yaptıkları resmi ziyaret kapsamında Hollanda Kraliyet Çifti Lefkoşa temas hattını gezdi. Ateşkes hattı boyunca gerçekleşen bu ziyaret sırasında, kraliyet çiftine Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve First Lady eşlik etti.

Ziyaret programının ilk durağı Lefkoşa Belediye Sarayı oldu. Burada Belediye Başkanı Haralambos Pruntzos tarafından karşılanan Kral ve Kraliçe, daha sonra eski şehirde bir yürüyüşe çıkarak Panagia Faneromeni Kilisesi’ni ziyaret etti.

Gezinin bir sonraki durağı ise iş birliklerini destekleyen bir merkez olan İş Birliği Evi oldu. Burada, Hollanda üniversitelerinden mezun olan Kıbrıslılarla bir araya gelen kraliyet çiftinin, mezunlarla görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Kraliyet çiftinin öğleden sonraki programında, Kültür Bakan Yardımcısı Vasiliki Kassianidu tarafından karşılanacakları Hoirokitia arkeolojik alanının ziyareti yer alıyor.

Akşam saatlerinde ise, Kral ve Kraliçe Cumhurbaşkanı, First Lady ve diğer yetkililerle birlikte THOK binasında gerçekleşecek bir konsere katılacak. Bu etkinlikte, Hollandalı ve Kıbrıslı sanatçılar sahne alacak.

Söz konusu konser, kraliyet çifti tarafından Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve eşi onuruna, misafirperverliklerine bir karşılık olarak düzenleniyor.

Hollanda Kraliyet çiftinin Kıbrıs'a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretin bugün tamamlanacağı ve çarşamba gecesi geç saatlerde ülkeden ayrılacakları belirtiliyor.