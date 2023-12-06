Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs Büyükelçilikleri İnsan Hakları Resim Yarışması tamamlandı

ads ads ads ads
06/12/2023

ads
Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs Büyükelçilikleri İnsan Hakları Resim Yarışması tamamlandı


: Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs Büyükelçilikleri İnsan Hakları Resim Yarışması tamamlandı.

Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs büyükelçiliklerinden yapılan ortak açıklamaya göre, eserler yarın Dayanışma Evi’nde saat 18.30'da açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserlerin tamamında  Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü onurlandıran tablolar, çizimler, kolajlar ve fotoğraflar yer alacak.

Etkinlikte büyükelçilikler, her yaş kategorisinde dereceye giren ilk üç sanat eserine ödül verecek.

Uluslararası İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul ettiği günü anıyor. 

 

06/12/2023 12:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Hollanda Krallığı, İsveç, Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.