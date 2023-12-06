: Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs Büyükelçilikleri İnsan Hakları Resim Yarışması tamamlandı.

Hollanda Krallığı ve İsveç'in Kıbrıs büyükelçiliklerinden yapılan ortak açıklamaya göre, eserler yarın Dayanışma Evi’nde saat 18.30'da açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserlerin tamamında Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü onurlandıran tablolar, çizimler, kolajlar ve fotoğraflar yer alacak.

Etkinlikte büyükelçilikler, her yaş kategorisinde dereceye giren ilk üç sanat eserine ödül verecek.

Uluslararası İnsan Hakları Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul ettiği günü anıyor.