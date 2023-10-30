Hollanda Ligi sonuncusu Ajax'ın yeni hocası belli oldu

Hollanda Ligi'nde son sıraya demir atan Ajax, yaklaşık iki yıldır takım çalıştırmayan teknik direktör John van 't Schip ile sözleşme imzaladı.

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30/10/2023

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Hollanda Ligi sonuncusu Ajax'ın yeni hocası belli oldu

Tarihinin en kötü günlerini geçiren Hollanda futbolunun dev kulübü Ajax'ta teknik direktörlük görevine John van 't Schip getirildi. Schip ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

1981-1992 yılları arasında Ajax'ta forma giyen John van 't Schip, teknik direktörlük kariyerinde ise Twente, Melbourne Heart ve Yunanistan Milli Takımı'nda görev yaptı.

59 yaşındaki teknik adam 31 Aralık 2021'de bu yana boştaydı.

Ajax 10 haftası geride kalan Hollanda Eredivisie'de 8 maçta topladığı 5 puanla son sırada yer alıyor.

30/10/2023 21:31
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TAGS: Hollanda Ligi sonuncusu Ajax’ın yeni hocası belli oldu
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