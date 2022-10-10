Hollanda Mahkemesi web kamerasını açmayı reddeden çalışanı haklı buldu

Mahkeme, çalışanların işveren tarafından zorlanmasının özel hayata müdahale olarak değerlendirerek, bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu vurguladı.

Hollanda'nın Tilburg kenti yakınlarındaki Diessen kasabasında yaşayan erkek çalışan, Ocak 2019'da Florida merkezli ABD'li yazılım şirketi Chetu Inc.'de işe başladı. Bir süre şirketin Lahey'deki şubesine gidip gelen çalışan, Eylül ayından itibaren işini evden sürdürdü.

ABD'li işveren, geçen Ağustos ayında bir çevrim içi eğitim sırasında Hollandalı çalışandan tüm gün bilgisayar oturumunu açık tutmasını, ekranını paylaşmasını ve kamerasını açık bırakmasını istedi.

Hollanda medyasına göre, erkek çalışan, bilgisayar ekranın şirketle paylaştı ancak web kamerasını açmayı reddeti.

Hollandalı çalışan, 9 saat boyunca web kamerasını açık tutmaktan rahatsız olduğunu belirtterek, "Dizüstü bilgisayarımın verileri ve ekran paylaşımı sayesinde çalışmalarımı zaten takip edebilirsiniz" dedi.

'﻿Özel hayata müdahele'

Chetu Inc. yönetimi, çalışanların web kameralarını açmalarının zorunlu olduğunu belirterek, Hollandalı çalışanı 2 kez uyardı. Çalışanın kamera açmayı reddetmeye devam etmesi üzerine, ABD'li işveren tarafından, "Çalışmayı reddettiği" gerekçesiyle işine son verildi.

Bunun üzerine Hollandalı çalışan, mahkemeye başvurdu. Zeeland - Batı-Brabant Mahkemesi, kamera açmadığı gerekçesiyle işten çıkarmanın haksızlık olduğuna karar verdi.

Mahkeme, işverenin dayatmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğunu vurgulayarak, "işverenin haklı bir neden olmaksızın işçinin özel hayatına müdahale ettiğini" bildirdi.

Şirketin, işe son verme gerekçesinin de yetersiz olduğuna hükmeden mahkeme, derhal işten çıkarmayı haklı gösterecek hiçbir zorlayıcı neden bulunmadığının altını çizdi.

Mahkeme, ABD'li şirketi 80 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. Yargıç, Chetu Inc.'nin, Hollandalı çalışanın mahkeme sürecinde çalışmadığı aylara ait maaşlarının da ödemesine karar verdi.

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10/10/2022 14:49