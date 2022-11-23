Hollanda, operasyonda ölen Afgan sivillerin yakınlarına tazminat ödeyecek

Hollanda'da mahkeme, hükümetin, Hollandalı askerlerin Afganistan’ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları dönemde Taliban'a yönelik düzenledikleri operasyonda ölen sivillerin yakınlarına tazminat ödemesine karar verdi.

Lahey Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, Hollandalı askerlerce Chora bölgesinde 2007’de bombalanan ve sivillerin ölümüne yol açan bir Afgan konutunun, yanlışlıkla askeri hedef olarak belirlendiği ve bundan Hollanda hükümetinin sorumlu tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, Hollanda hükümetinin, Taliban'a yönelik düzenlenen operasyonda ölen sivillerin yakınlarına tazminat ödemesine karar verildiği ifade edildi.

Hükümetin, söz konusu konutun Taliban tarafından askeri amaçlar için kullanıldığını ve sivillere rağmen bombalı saldırının yasa dışı olmadığını savunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Taliban'ın konutu kullanma amacıyla ilgili hükümetin gerekçelerinin yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, konutta sivillerin yaşadığının bilindiğine dikkat çekildi.

Tazminat davasının, saldırıya uğrayan kurbanların yakınlarınca açıldığı bilgisi paylaşıldı.

-Hollandalı askerlerin 2007'de Afganistan'da sivilleri öldürmesi

Aralık 2020'de Trouw gazetesindeki haberde Hollandalı askerlerin, "2007'de Afganistan'ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları sürede ağır silahlarla muhtemelen sivilleri öldürdüğü" ileri sürülmüştü.

Volkskrant gazetesinin Mart 2021'de yayımlanan haberinde, Hollandalı askerlerin, 2007'de Afganistan'ın Uruzgan eyaletinde görev yaptıkları dönemde Taliban'a yönelik düzenlenen ve sivillerin ölümüne neden olduğu operasyon öncesinde müttefik kuvvetlerce 3 kez uyarıldığı bildirilmişti.

Bombalamada 50 ila 80 sivilin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

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23/11/2022 14:47