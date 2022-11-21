Hollanda sonradan açıldı, Senegal'in umutlarını kırdı!

2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Senegal ile Hollanda, Al Thumama Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Senegal diri bir görüntü sergilese de 84. dakikada Cody Mathes Gakpo'nun attığı golle 1-0 öne geçen Hollanda, rakibinin umutlarını kırdı. 90+9'da ise Davy Klaassen son sözü söyledi.

2022 dünya Kupası heyecanı, A Grubu'nda oynanan Senegal - Hollanda maçı ile devam etti.

Maçın belli bölümlerinde Hollanda'ya göre daha diri bir görüntü sergileyen ve fırsatlar da yaratan Senegal, 84. dakikada gelen gole engel olamayarak 1-0 geriye düştü.

90+9'da ise Davy Klaassen sahneye çıktı ve Hollanda'yı 2-0 öne geçiren golü attı. 2-0 kazanan Hollanda, 3 puanın sahibi oldu.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golü Cody Mathes Gakpo attı. De Jong'un harika ortasına güzel yükselen Gakpo, kaleci Mendy'nin de hatalı çıkmasından sonra topu filelere yollamayı başardı.

3 puanı alan Hollanda, gruptaki ikinci maçını Ekvador ile 25 Kasım'da oynayacak. Senegal ise Katar ile karşı karşıya gelecek.

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21/11/2022 22:14