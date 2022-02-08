Hollanda, Türkiye'den seyahat edecek hatırlatma aşısızlara zorunlu karantina uygulaması getirdi

Hollanda'da hükümet aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden seyahat edecekler için bugünden itibaren zorunlu karantina kuralı getirdi. Kural gereğince seyahatten en az yedi gün önce Covid-19 aşısının takviye (üçüncü ya da güçlendirilmiş) dozunu yaptıranlar 10 günlük karantinadan muaf tutulacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bütün seyahat edenlerin aşı durumuna bakılmaksızın yolculuktan 48 saat önce negatif PCR ya da 24 saat önce antijen testi yaptırması isteniyor.

Yeni kısıtlama kurallarına tabi olacak ülkeler Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Lübnan, Tunus, Kosta Rika, Panama, Guyana, Bolivya ve Surinam olarak açıklandı.

Bakanlık sözcüsü kuralların Hollanda Ulusal halk Sağlığı Enstitüsü'nün tavsiyesi doğrultusunda bu ülkelerdeki hızlı enfeksiyon artışı nedeniyle alındığını belirtti.

Ülkedeki seyahat ve turizm endüstrisini temsil eden ANVR ise yeni kuralları "çağ dışı" şeklinde eleştirdi. Covid-19'la mücadelede ülkelerin enfeksiyon sayısının değil kişinin durumunun önemli olduğunu belirten kurum birçok kişinin aşılı olması sebebiyle bu kuralların değişmesi gerektiğini vurguladı.

Hollanda'da son 24 saatte kayda giren rakamlar 77 binin üzerinde yeni vaka gösterirken, yedi günlük yeni vaka ortalaması geçen haftaya göre yüzde 12.3 yükselişte.

Hastanelerde yatan Covid-19 hasta sayısı ocak ayında bu yana en yüksek düzeyine ulaşarak 149'dan bin 493'e çıktı. Yoğun bakım ünitelerinde halen 214 kişi tedavi görüyor.

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08/02/2022 10:06