Hollanda ve ABD, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Hollanda ile ABD, yarın karşı karşıya gelecek.

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02/12/2022

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Hollanda ve ABD, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak

Khalifa Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak. Maçı Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Müsabakada tur atlayacak ülke, son 8 içerisine girerek çeyrek finalist olacak.

A Grubu'nda yer alan Hollanda, bu etabı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puanla lider tamamladı. Senegal ve Katar'ı 2-0'lık sonuçlarla geçen "Portakallar", Ekvador ile 1-1 berabere kaldı.

ABD ise B Grubu'nu 5 puanla yenilgisiz olarak ikinci sırada tamamladı. Gruba Galler beraberliğiyle başlayan ABD, ikinci maçında da İngiltere ile berabere kalırken, son müsabakasında İran'ı 1-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

02/12/2022 11:08
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TAGS: hollanda
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