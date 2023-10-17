Hollanda ve İsveç Büyükelçilikleri İnsan Hakları temalı sanat yarışması düzenliyor

Kıbrıs’taki Hollanda Krallığı ve İsveç büyükelçilikleri, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında “Kıbrıslı gençlerin insan haklarına ilişkin farkındalığı başta olmak üzere, hayal gücü ve yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla” sanat yarışması düzenliyor.

Hollanda Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs’ta yaşayan herkesin, 20 Kasım tarihine kadar insan hakları temalı sanat eserlerini paylaşması çağrısında bulunuldu.

Söz konusu eserlerin resim, çizim, kolaj veya fotoğraf olabileceği bildirilen açıklamada, eserlerin Hollanda ve İsveç büyükelçilikleri temsilcilerinden ve ilgili alanlardaki profesyonellerden oluşan bir komite tarafından değerlendirileceği ve her yaş kategorisinden üç yarışmacının seçilerek, ödüllendirileceği duyuruldu.

Eserlerin 12-18 yaş ve 18 üzeri olmak üzere 2 yaş grubunda ve yaratıcılık, orijinallik ve teknik beceri kriterleri üzerinden değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, tüm yarışmacıların eserlerinin Lefkoşa’da 7 Aralık’ta düzenlenecek etkinlikte sergileneceği ve burada kazananlara ödüllerinin takdim edileceği belirtildi.

Katılımcılardan ayrıca, sanat eserlerini anlatan 80 kelimeyi aşmayacak kısa bir yazı yazmaları istenileceği ifade edilen açıklamada, ilgili büyükelçiliklerin Facebook sayfalarında etkinlikle ilgili paylaşımlarında yer alan link üzerinden başvuru formunun İngilizce, Türkçe veya Yunanca dillerinde doldurulabileceği ve diğer koşullar hakkında bilgi alınabileceği kaydedildi.