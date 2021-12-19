Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti

Hollanda’da hükümet, Covid-19 vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verdi.

Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Avrupa’da hızla yayılmaya devam ederken, Avusturya’nın ardından Hollanda’da kapanma kararı aldı.

Hükümet, Covid-19 vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarın sabahtan itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak’a kadar kapatılmasına karar verdi.

Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, ülke genelinde okulların, üniversitelerin ve zorunlu olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların yarından itibaren 14 Ocak'a kadar kapatılacağını duyurarak, “Bu gece burada kasvetli bir ruh hali içinde duruyorum. Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, Hollanda yarından itibaren tekrar karantinaya girecek” dedi. Rutte, söz konusu kapanma kararının Omicron mutasyonun neden olduğu salgındaki 5’inci dalga nedeniyle kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

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19/12/2021 09:28