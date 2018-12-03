Hollanda'da 20 yaş gençleşmek isteyen guruya izin çıkmadı

Mahkeme, Emile Ratelband isimli "olumlu düşünce gurusunun", geçen ay kendisini 69 yaşında hissetmediğini söyleyerek, yasal olarak 49 yaşında kabul edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda hukuku, 'oy kullanma hakkı ve okula gitme zorunluluğu gibi' hak ve yükümlülükleri yaşa bağlı olarak belirler. Ratelband'in talebi kabul edilmiş olsaydı, yaş gereksinimleri anlamsız hale gelirdi." ifadesine yer verildi.

Ratelband, söz konusu talebini, Hollanda'da ve dünyanın pek çok yerinde kabul gören cinsiyet ya da isim değişikliği taleplerine benzetmiş ve yaşının "iş ve özel hayatının yolunda gitmemesine" neden olduğunu söylemişti.