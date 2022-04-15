Hollanda'da 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi

Dünya iki yıldır koronavirüs salgınının pençesinde ancak başka salgın hastalıklar da insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Bunların başında kuş gribi gelirken birçok ülkeden eşzamanlı olarak kuş gribi salgını haberleri gelmeye başladı.

Avrupa'da şu ana kadar görülen en kötü kuş gribi salgını nedeniyle, Hollanda'da iki ayrı kanatlı çiftliğindeki 200 binden fazla tavuk daha itlaf edildi.

Ocak ayının ilk haftasında da kuş gribi görülen çiftliklerde 190 bin tavuk öldürülmüştü.

Hollanda Tarım Bakanlığı'na göre, çiftliklerde kuş gribinin tehlikeli ve oldukça bulaşıcı bir türü saptandı.

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15/04/2022 19:21