Hollanda'da 216 bin tavuk itlaf edilecek

Hollanda Tarım Bakanlığı, ülkedeki bir çiftlikte son derece bulaşıcı bir kuş gribi salgını keşfettiklerini ve yaklaşık 170 bin tavuğu itlaf edeceklerini açıkladı. Bir başka çiftlikte ise 46 bin tavuk itlaf edilecek.

Bakanlık, H5N1 virüsü için testler yapıldığını ve yayılıp yayılmadığını belirlemek için Noord Holland eyaletindeki çiftliklerin kapatılacağını söyledi.

Güneydeki Noord Brabant eyaletindeki bir çiftlikte de virüs salgını rapor edildi. Orada yaklaşık 46 bin tavuğun itlaf edileceğini söyledi.

Hastalık salgınlarının 2021'de başlamasından bu yana Hollanda'da yüz binlerce tavuk, ördek, hindi ve düzinelerce yabani kuş itlaf edildi.

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24/01/2022 11:00