Hollanda'da enerji krizi: Fırınlar kapanma tehlikesi yaşıyor

Hollanda'da son dönemde hızla artan elektrik ve doğal gaz fiyatlarından etkilenen bazı fırınlar kapanma tehlikesi yaşarken bazıları da maliyetlerini karşılayamadıkları için faaliyetlerine son veriyor.

Fırın sahipleri maddi sıkıntıları gidermek için enerji tasarrufu yapmaya çalışsa da çeşitli ekmek ve unlu mamullerin üretimi için fırınların her gün uzun saatler çalışması gerekiyor.

Bu durum fırıncılar için çok yüksek fiyatlardan gaz ve elektrik tüketimi anlamına geliyor.

Schiedam kentinde fırıncılık yapan Hasan Atik, ülkede yaşanan enerji krizinden fırınların "aşırı derecede" etkilendiğini söyledi.

"Fıını çok kullanmamaya çalışıyoruz"

Bu işi 23 yıldır yaptığını, fırınlarda her şeyin gaza bağlı olduğunu anlatan Atik, "Daha önce aylık enerji faturası 1800 euro iken şimdi 5 bin 400 euro oldu. Bu bizim için çok büyük bir meblağ." dedi.

Atik, bu duruma karşı yapabilecekleri fazla bir şey olmadığına dikkati çekerek "Biz kendi ürettiğimiz ürünleri azaltmaya ve fırını çok kullanmamaya çalışıyoruz. Fırında fazla kalması gereken ekmek türlerini fazla yapmamaya çalışıyoruz. Kesik ekmek, Trabzon ekmeği gibi çeşitli ürünleri çıkarmamayı amaçlıyoruz. Böyle bir tasarrufa gideceğiz." ifadesini kullandı.

Ürünlerin satış fiyatlarını biraz yükselttiklerini ancak bunun çözüm olmadığını ifade eden Atik, "Fiyatlarda ufak tefek değişiklik yaptık ama bu halk için gerçekten olağanüstü, çünkü herkesin kendi bütçesine göre 25, 30 cent bile çok gelebiliyor. Halkın alım gücü oldukça düştü." diye konuştu.

Atik, hükümet ve enerji şirketlerinden esnaf için acil çözüm beklediklerini, aksi takdirde 3-5 ay içinde birçok fırının kapanma tehlikesi yaşayacağını dile getirdi.

"Böyle giderse fırınların çoğu batar"

Rotterdam'da 30 yıldır fırıncılık yapan Zeki Solmaz da enerji krizinin en çok fırıncıları etkilediğini anlattı.

Solmaz, fırıncıların kullandığı doğal gaz ve elektriğin fiyatının çok yüksek olduğuna vurgu yaparak "Şu an eskisine göre 3 kat fazlasını ödüyorum. Aylık bin 600 avro öderken enerji şirketi ile sözleşmem bittikten sonra aylık fatura 5 bin 600 avroya çıktı. Daha yıllık enerji faturası gelmedi bile. Benim tahminim yıllık enerji faturasında fazladan 20-30 bin avro gelir diye düşünüyorum. Diğer fırıncı arkadaşlardan edindiğimiz bilgi bu şekilde." değerlendirmesini yaptı.

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02/11/2022 10:18