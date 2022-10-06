Hollanda’da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı

ads ads ads ads
06/10/2022

ads
ads
Hollanda’da enflasyon, eylülde 59 yılın zirvesine ulaştı

Hollanda’da enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle eylülde yıllık yüzde 14,5 ile 1963’ten bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14,5’e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963’den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.

06/10/2022 10:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: hollanda
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.