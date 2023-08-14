Hollanda’da iktidar partisinin lideri, Türkiye kökenli isim oldu

Hollanda’da siyaseti bırakma kararı alan Başbakan Mark Rutte’nin partisinde liderlik koltuğuna Türkiye kökenli Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz oturacak.

Muhafazakar Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nden (VVD) yapılan açıklamada, kasım ayında düzenlenecek seçimlerde partiye Yeşilgöz’ün liderlik edeceği belirtildi. 46 yaşındaki Türkiye kökenli siyasetçi, ulusal seçimlerde VVD’ye liderlik edecek ilk kadın ve seçilirse Hollanda tarihinin ilk kadın başbakanı olacak.

Hollanda’nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Rutte, mülteci politikasıyla ilgili anlaşmazlık sonucu hükümetin düşmesinin ardından geçen ay siyaseti bırakacağını açıklamıştı.

BAŞÖRTÜSÜ KARARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

8 yaşındayken Ankara'dan Hollanda'ya göç eden Yeşilgöz, 2021’de Hollanda’da Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atanmıştı ve geçen yıldan beri Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev yapıyor.

Yeşilgöz, haziran ayında ülkede yeni kıyafet yönetmeliği ile üniformalı polis memurlarına başörtüsü, haç veya kipa gibi dini semboller içeren giysi ve aksesuarların yasaklandığı yönündeki açıklamasıyla tartışma yaratmıştı.

Yeşilgöz, uzun süredir tartışılan bu konunun kıyafet kararnamesine dahil edildiğini duyurmuştu. Yeşilgöz’ün üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesi önerisine karşı çıkması ve görevde bulunduğu sürece böyle bir uygulamaya izin vermeyeceğini söylemesi bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.