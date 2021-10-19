Hollanda’da konut krizi büyüyor!

Son dönemde Türkiye’de de büyük bir tartışmaya sebebiyet veren kira artışı ve konut krizinin bir benzeri Hollanda’da yaşandı… Hollanda’da hızla artan kiralar ve konut sıkıntısı dolayısıyla protestolar devam ediyor.

Geçen ay Amsterdam’da 15.000 kişi sokağa çıkmış ve şehirde yaşanan konut krizini protesto etmişlerdi. Bu gösteriden birkaç hafta sonra ise önceki gün Hollanda’nın popüler şehirlerinden Rotterdam’da binlerce gösterici sokağa döküldü.

Hükümetin konut politikasını, hızla artan kiraları ve uygun konut bulunamamasını protesto eden grup Erasmus Köprüsü civarında bir araya geldi. Yaklaşık 7.000 kişinin katıldığı ve Woonopstand ismi verilen yürüyüşe ise Hollanda polisinin sert müdahalesi oldu.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda polislerin bazı göstericilere cop ile vurduğu görülürken, göstericilerin polisten kaçtığı anlar kayıtlara geçti. Hollanda medyası en az 50 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. “Herkese ev, kâr değil” sloganıyla toplanan göstericilerin hakaret, yasa dışı silah taşıma ve olay çıkarma suçlarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gösteriyi organize eden isimlerden olan Sander van der Kraan, yürüyüşten önce DutchNews isimli medya kuruluşuna konuşmuş ve “İnsanlar şimdi ev bulamamalarının ya da bir eve paralarının yetmemesinin kendi hataları olmadığını anladı. Onlar uzun yıllardır devam eden neoliberal politikanın kurbanı oldular” yorumunu yapmıştı.

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19/10/2021 09:09