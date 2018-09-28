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Hollanda'da öğrenciler bir üniversiteyi işgal etti

Hollanda'da öğrenciler, çeşitlilik, çalışma şartları  ve eğitim seviyesine fazla önem verilmediği gerekçesiyle eylem yaptı

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28/09/2018

Hollanda'da öğrenciler bir üniversiteyi işgal etti

Başkent Amsterdam'da, yüzleri maskeli bir grup öğrenci, hükümeti ve  Amsterdam Üniversitesini (UVA) protesto amacıyla üniversiteye ait bir binayı  işgal etti.

 

Eyleme katılan ve yürüyüş yapan öğrenciler, "Ulusal Eylem Haftası"  dolayısıyla üniversitelerin bütçesinde yapılan kesintileri ve çalışma şartlarını  protesto etti.

 

Üniversite önünde toplanan öğrenciler, binanın girişlerini kapatarak,  "Eğitim için yürüyüş" ve "Bunu yapamazsınız" pankartları açarak, "Dayanışma  zamanı" ve "Mücadele et, eğitim bir haktır" sloganları attı.

 

Öğrencilerin eyleme son vermesini isteyen Amsterdam Belediye Başkanı  Femke Halsema'nın çabaları yetersiz kalınca, öğrencilerin direnmesine rağmen bina  akşama doğru polis tarafından boşaltıldı.

 

Ulusal Öğrenci Sendikaları Konfederasyonu'nun (LSVb) çağrısıyla  harekete geçen öğrenciler, pazartesi günü 6 farklı kentte bulunan 11  üniversitede, öğretim görevlilerinin de destek verdiği ulusal eylem başlatmıştı.

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TAGS: Hollanda’da öğrenciler bir üniversiteyi işgal etti, haber, kıbrıs,
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