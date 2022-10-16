Hollanda'da Prenses Amalia için güvenlik endişesi

Bir süredir suç örgütlerinin hedefinde olan ve güvenlik tedbirleri artırılan veliaht Prenses Amalia'nın üniversiteye gitmesi gerekirken güvenlik nedeniyle evinden çıkamadığı açıklandı.

Hollanda'da Prenses Amalia (18) güvenlik endişesi nedeniyle evden çıkmıyor. Açıklama ise babası Hollanda Kralı Willem-Alexander'dan tarafından yapıldı.

Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçe Maima, İsveç'e gerçekleştirdikleri resmi ziyarette düzenledikleri basın toplantısında, bir soru üzerine, Prenses Amalia'nın Amsterdam'da yaşamadığını ve güvenlik nedeniyle Lahey’deki evinden çıkamadığını açıkladı.

Kraliçe, "Çocuğunuzun böyle yaşadığını görmek hiç hoş değil" dedi.

Kraliçe Maxima da, Amsterdam Üniversitesi'nde politika, hukuk ve psikoloji eğitimine başlayan Prenses'in tehditler yüzünden başkentteki öğrenci evinde yaşamadığını söyledi.

Uyuşturucu bağlantılı suç örgütlerinin Prenses Amalia ve Başbakan Mark Rutte'yi hedef alması nedeniyle bu isimlerin etrafındaki güvenlik çemberinin genişletildiğini açıklanmıştı.

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16/10/2022 21:30