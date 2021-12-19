Hollanda'da skandal…

Koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi. Bu komplo teorisyenlerinin en büyük iddialarından biri de yeni kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin Kovid'e yakalanmamızı kolaylaştırdığı, hatta direkt olarak virüsün bu teknoloji yoluyla yayıldığı. Uzmanlar bunu yalanlayalı çok oldu ancak 'sözde' sağlık koruma yöntemleri tehlike saçmayı sürdürüyor.

Dünyanın birçok yerinde sosyal medya üzerinden yayılan, 5G’nin bağışıklığımızı baskılayarak Kovid-19’a yakalanmamızı sağladığı söylemleri en sonunda Kovid-19’un 5G altyapısı ile yayıldığı iddiasına kadar uzandı. Konuyu sosyal medyada paylaşanlar, radyo dalgalarıyla taşınan sinyallere dayalı 5G teknolojisinin koronavirüsle ilişkili olduğunu düşünüyorlar.

Salgın korkusu ve Kovid-19 hakkında hala cevap bekleyen birçok soru olması insanları bu tür komplo teorilerine inanmaya sevk ediyor. Dünyanın birçok yerinde görülen 5G karşıtlığı Avrupa ülkelerinden özellikle Hollanda'da karşılık bulmuş, birçok insan protestolar düzenleyerek insan sağlığına zararlı olduğuna karar verdikleri bu yeni teknolojinin yasaklanmasını istemişti.

Bunu fırsat bilen bazı kişiler ise, insanları 5G teknolojisinin yaydığı sağlığa zararlı radyasyondan korumaya yarayan bir takım ürünler satmaya başladılar. Bu ürünler arasında çocuklar için bileklikler, kolyeler ve özel göz maskeleri bulunuyordu. Bu ürünlerin çok sayıda insan tarafından satın alındığı ve çocuklara da yetişkinlere de kullandırıldığı biliniyor.

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19/12/2021 15:58