Hollanda'da tuhaf öneri: Mülteciler kruvaziyerde barındırılsın

Hollanda'da iltica merkezlerinde yaşanan yer sorunları ve belediyelerin mültecilere yer bulamaması sebebiyle kruvaziyerlerin geçici barınma merkezi olarak kullanılması tartışılıyor.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde Adalet ve Güvenlikten sorumlu Devlet Bakan'ı Eric van der Burg'un mülteci merkezlerindeki yer sorunlarına ilişin açıklamasına yer verildi.

Haberde, hükümetin, Hollanda açıklarına demirleyecek üç kruvaziyeri geçici olarak mültecilerin barınması için kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Geçici koruma merkezlerinde yoğunluk ve başvuru sürecinin uzunluğu sebebiyle mültecileri aylarca bu merkezlerde beklediği hatırlatılan haberde, Van der Burg'un "Acı gerçek, bu durumun biraz daha süreceğini gösteriyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.

BMMYK kruvaziyer fikrini "dikkat çekici" ve "tuhaf" buldu

Haberde, üç kruvaziyerin Hollanda'ya doğru yola çıktığını belirtilirken, bunlardan birinin Amsterdam yakınlarındaki Velsen kasabası açıklarında demirleyeceği kaydedildi.

Diğer iki kruvaziyer için henüz uygun bir yer bulunamadığı belirtilen haberde bazı belediyelerin kruvaziyerin kendi bölgelerinde demirlemesine karşı çıktığı hatırlatıldı.

Haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Hollanda Mülteci Konseyinin, van der Burg'un kruvaziyer fikrini "dikkat çekici" ve "tuhaf" bulduğu aktarıldı.

Mülteci hukukçularının ve uzmanlarının görüşlerine yer verilen haberde, bu çözümün "saçma bir fikir" olduğu fakat "hukuken yasaklanmadığı" şeklindeki değerlendirmeler paylaşıldı.

İltica başvuruları ulusal krize dönüştü

Hollanda'nın Ter Apel şehrindeki iltica başvuru merkezinde aylardır süren yoğunluk ulusal krize dönüştü.

Hollanda hükümeti, iltica merkezindeki yoğunluğu azaltmaya çalışırken, Hollanda Kızılhaçı da yeterli yatak olmaması sebebiyle iltica merkezinin bahçesine çadır kurmuştu.

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23/07/2022 14:25