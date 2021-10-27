Hollanda'da vakalar tekrar yükselişte

Hollanda'da son 24 saatte 7 bin 301 kişide koronavirüs tespit edildiği açıklanırken, 19 Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka olduğu da belirtildi.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsünün (RIVM) açıklamasında, ülke genelinde son 24 saatte belirlenen 7 bin 301 COVID-19 vakasının, dünkü vaka sayısından bin 526 fazla olduğu aktarıldı.

Günlük vaka sayılarının son haftalarda artışa geçtiği belirtilen açıklamada, bu sayının ayrıca 19 Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olduğu vurgulandı.

Hastanelerin doluluk oranı yüzde 32 arttı

Açıklamada, ülkede vaka sayılarındaki artışın yanı sıra hastanelerde 19 gündür artış gösteren doluluk oranının, bir önceki haftaya göre yüzde 32 arttığının altı çizildi.

Günlük COVID-19 kaynaklı ölü sayısının bir önceki hafta ortalama 12 olduğu ifade edilen açıklamada, son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısının da 17 olduğu belirtildi.

Bazı önlemler geri gelebilir

Hollanda'da COVID-19'la mücadele kapsamında, salgının başından bu yana uygulanan sosyal mesafe kuralı dahil olmak üzere birçok tedbir 25 Eylül'den itibaren kaldırılmıştı.

Vaka sayısındaki yükselişin ardından bazı önlemlerin yeniden alınması gündeme geldi.

Hollanda'da hükümet, bu tedbirlere ilişkin 2 Kasım Salı günü basın toplantısı düzenleyecek.

Bu habere tepkiniz:



27/10/2021 21:44