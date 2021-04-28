Hollanda'daki sokağa çıkma yasağı 3 ay sonra kaldırıldı

Hollanda'da Kovid-19'la mücadele kapsamında 23 Ocak'ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Artık camilerde teravih kılınabilecek.

Hollanda genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan bazı kısıtlamalar bugünden itibaren gevşetildi.

Buna göre, 23 Ocak'tan beri 21.00-04.30 ve 31 Mart'tan beri 22.00-04:30 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı sona ererken, bugün ilk defa camilerde teravih namazı kılınacak.

14 Ekim 2020'den beri müşteriye kapalı kalan ve paket servisi yapabilen restoranlar sadece teraslarını her gün 12.00 ila 18.00 saatlerinde açabilecek. Terasta en fazla 50 kişi sosyal mesafeye uyarak bir arada oturabilecek.

Yaklaşık 3 ay kapalı kaldıktan sonra 3 Mart'tan itibaren randevulu çalışan mağazalar kapılarını her metrekareye bir müşteri alma şartı ile tamamen açabilecek.

Daha önce ev ziyaretlerinde 13 yaşından büyük sadece 1 kişi ağırlanabilirken, bugünden itibaren 13 yaşından büyük 2 kişi misafirliğe kabul edilebilecek.

Cenaze törenlerine 50 kişi yerine 100 kişi katılabilecek ve sürücü kursu teori sınavları tekrar başlayacak.

Vaka sayılarının azalması durumunda 11 Mayıs'tan itibaren kısıtlamaları gevşetme konusunda ikinci plana geçilecek.

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28/04/2021 17:52